محافظ الإسكندرية يتابع جهود مواجهة الأمطار ويؤكد الاستجابة لشكاوى المواطنين

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بوابة الفجر

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي للتعامل مع تداعيات موجة الأمطار التي تفاوتت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، حيث تم تصريف تجمعات المياه في العديد من المناطق لضمان تحقيق السيولة المرورية.

ومن جهته شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة تصريف مياه الأمطار بشكل دوري والتدخل الفوري لإزالة أي تجمعات مائية. كما كلف غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة برصد الموقف أولًا بأول والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين بشكل فوري.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من التعامل مع تجمعات مياه في مناطق عدة، أبرزها شارع 57 بخالد بن الوليد، وأرض المحمرة بمنتزه أول، وشارع مصطفى كامل عزبة الشامي، ومساكن دربالة، وأمام مدرسة أحمد زويل بمنطقة الناصرية.

 وأكد المحافظ على أهمية تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار، خاصة في المناطق التي لم يُنفذ بها مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، إلى جانب متابعة بيارات المحطات لضمان استيعاب كميات المياه.

ودعت المحافظة المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى طارئة عبر الخط الساخن 114 أو أرقام غرفة عمليات المحافظة، كما يمكن التواصل مع الخط الساخن لشركة الصرف الصحي على الرقم 175 أو شركة مياه الشرب على الرقم 125، حيث تعمل جميع الخدمات على مدار 24 ساعة.

 

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