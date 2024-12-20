لعلاج الإرهاق تدريبات منفردة لـ محمد عواد

أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات منفردة لـ محمد عواد

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للحارس من قبل الجهاز الفني لعلاج الإرهاق بسبب مشاركته أمس بشكل أساسي في مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز.

واكتفى محمد عواد بأداء الفقرة التأهيلية دون استكمال باقي فقرات المران الجماعي وفقًا لتعليمات الجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.