إصابة 10 أشخاص بينهم 6 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 10 أشخاص بينهم 6 أطفال إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام بوابة الرسوم بالمنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة