افتتاح ثاني مركز جامعي للتطوير المهني بكلية التجارة بجامعة أسيوط قريبا

صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الجمعة إن الجامعة تستعد لافتتاح ثاني مركز جامعي للتطوير المهني بكلية التجارة، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات المهنية وخدمات التوجيه والإرشاد المهني، واعدادهم لسوق العمل وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة، ومواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة، وتوفير الفرصة للطلاب لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة ضمن قطاع الصناعات القائمة، والربط بين الجامعة والقطاع الخاص، والتدريب على مهارات القيادة وحل المشكلات والتفكير النقدى وريادة الأعمال، بما يعزز جهود الجامعة ومساهمتها في المبادرات الرئاسية لتعزيز المهارات وربط الجامعة بسوق العمل.

وأوضح الدكتور المنشاوي: إن إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني، بكلية التجارة؛ يأتي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بهدف تنمية مهارات طلاب كلية التجارة في تخطيط مسارهم المهني، وتنمية مهاراتهم اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.

وتُعلن جامعة أسيوط؛ عن عدد من الوظائف الشاغرة المطلوبة؛ لبناء الهيكل الإداري بالمركز الجامعي للتطوير المهني، بكلية التجارة؛ والمقرر افتتاحه قريبًا؛ لخدمة طلاب الكلية، وخريجيها، علي أن تتضمن هذه الوظائف؛ مديرًا للمركز، وأخصائي تطوير مهني، ومسئول للتوظيف والعلاقات مع أصحاب العمل، وأخصائي بيانات ومعلومات، ومنسق إداري وتدريب، وذلك من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وموظفي جامعة أسيوط الدائمين.

وأفاد الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة: إن هيئة العاملين المقرر اختيارهم؛ سيتم مشاركتهم في برنامج شامل؛ لبناء قدراتهم الوظيفية في مجالات؛ تيسير أنشطة التطوير المهني، ودراسة سوق العمل، وتدريب المدربين، والعمل مع ذوي الاعاقة، والوصول إلى رواد الأعمال، وسوف يشترك في تقديم هذه الدورات مهنيون مؤهلون، وخبراء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من الهيئات، والمؤسسات الأخري.

وتتضمن الشروط العامة؛ للمتقدمين للالتحاق بالوظائف المُعلن عنها؛ الاهتمام بمساعدة الطلاب، والخريجين، والإقامة بمحافظة أسيوط، والرغبة في التعلم، فضلًا عن إجادة اللغتين العربية، والإنجليزية؛ تحدثًا، وكتابة