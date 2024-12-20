ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

حصلت "الفجر " على أسماء مصابي حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 10 مصابين بينهم 6 من أسرة واحدة.

وضمت قائمة المصابين كل من محمد نجيب سليمان 37 سنة، وشقيقتيه سميرة، 27 سنة، ونورا، 51 سنة، فاتن صلاح حسن، 28 سنة، وهيميان محمد نجيب، 8 سنوات، وشقيقها 3 سنوات، رجب عمر فتحي، 5 سنوات، مليكة علاء عليان، 4 سنوات، بسمة علاء عليان، 7 سنوات، كيان علاء عليان، شهرين، مقيمين جميعا بمحافظة سوهاج.



وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام بوابة الرسوم بالمنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة