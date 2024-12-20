محافظة الإسكندرية تعلن طرح المرحلة الثامنة من مقابر الناصرية بالعامرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة، عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة بمقابر الناصرية في منطقة حبون بحي العامرية ثانٍ.

وجاءت المدافن المطروحة عبارة عن قطع أراضٍ فضاء بمساحة 10 أمتار مربعة دون مبانٍ، يتم تخصيصها للمواطنين مقابل حق انتفاع قيمته 36،000 جنيه.

ودعت المحافظة المواطنين الراغبين في التقدم لتخصيص مدفن ضمن المرحلة المطروحة، التوجه إلى مقر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لهذا الطرح.

وقدمت المحافظة خلال بيانها عدة شروط عامة للحصول على مدفن ومنها أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية وأن يكون مقيمًا إقامة دائمة بمحافظة الإسكندرية موضحة الأوراق المطلوبة كالتالي:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب.



2. صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة.



3. صور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات ميلادهم.



4. استيفاء أي بيانات تطلبها جهة الإدارة.



وأضافت البيان ألا يكون مقدم الطلب قد سبق تخصيص مدفن له أو لأحد أفراد أسرته حتى الدرجة الأولى والتخصيص يكون عن أسرة واحدة "زوج، زوجة، وأولاد

بعد السداد الكامل لقيمة حق الانتفاع البالغة 36،000 جنيه بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، يتم تسليم محضر التخصيص الخاص بالمدفن.

ويلتزم المواطن بتسليم صورة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي العامرية ثانٍ خلال أسبوع من تاريخ تحريره، وفي حالة تقديم بيانات غير صحيحة، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض فورًا.

ونوهت المحافظة في ختام البيان على عدم تواجد مدافن مخصصة على مستوى المحافظة باستثناء مقابر الناصرية، مؤكدة على أن التنازل عن المدافن يستوجب موافقة السلطة المختصة وسداد الرسوم المقررة للتنازل.