محافظة الإسكندرية تعلن طرح المرحلة الثامنة من مقابر الناصرية بالعامرية

محافظات
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

 

أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة، عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة بمقابر الناصرية في منطقة حبون بحي العامرية ثانٍ.

وجاءت المدافن المطروحة عبارة عن قطع أراضٍ فضاء بمساحة 10 أمتار مربعة دون مبانٍ، يتم تخصيصها للمواطنين مقابل حق انتفاع قيمته 36،000 جنيه.

ودعت المحافظة المواطنين الراغبين في التقدم لتخصيص مدفن ضمن المرحلة المطروحة، التوجه إلى مقر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لهذا الطرح.

وقدمت المحافظة خلال بيانها عدة شروط عامة للحصول على مدفن ومنها أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية وأن يكون مقيمًا إقامة دائمة بمحافظة الإسكندرية موضحة الأوراق المطلوبة كالتالي:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب.


2. صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة.


3. صور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات ميلادهم.


4. استيفاء أي بيانات تطلبها جهة الإدارة.


وأضافت البيان  ألا يكون مقدم الطلب قد سبق تخصيص مدفن له أو لأحد أفراد أسرته حتى الدرجة الأولى والتخصيص يكون عن أسرة واحدة "زوج، زوجة، وأولاد
بعد السداد الكامل لقيمة حق الانتفاع البالغة 36،000 جنيه بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، يتم تسليم محضر التخصيص الخاص بالمدفن.

ويلتزم المواطن بتسليم صورة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي العامرية ثانٍ خلال أسبوع من تاريخ تحريره، وفي حالة تقديم بيانات غير صحيحة، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض فورًا.

ونوهت المحافظة في ختام البيان  على  عدم تواجد مدافن مخصصة على مستوى المحافظة باستثناء مقابر الناصرية، مؤكدة على أن   التنازل عن المدافن يستوجب موافقة السلطة المختصة وسداد الرسوم المقررة للتنازل.

 

images (21)
images (21)
إدارة العامة الادارة العامة إقامة دائمة أفق الجنس العامرية ثان المواطن المطلوبة المرحلة الثامنة الناصري المواطنين بديوان عام المحافظة بطاقات الرقم القومي بطاقة الرقم القومي ديوان عام المحافظة شهادات ميلاد غير صحيح غير صحيحة محافظة الاسكندري محافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

إصابة 15بِـ" حادث تصادم " عدد من السيارات على الطريق الدولي بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتابع جهود مواجهة الأمطار ويؤكد الاستجابة لشكاوى المواطنين

محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع نوة الفيضة الصغرى الحالية

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لمناقشة خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية

محافظ الإسكندرية: أسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مديرية تموين الإسكندرية تضبط 57 مخالفة تموينية

رئيس شركة مياه الإسكندرية يتفقد مراكز الخدمة والروافع بمنطقة غرب المحافظة

بنسبة 40%.. محافظ الإسكندرية يعلن استمرار أعمال رصف شارع الترعة المردومة (صور)

الأكثر قراءة

قمة الليجا.. تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري

هاري كين يقود الهجوم.. تشكيل بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني

ساوثهامبتون يقترب من التعاقد مع مدرب روما السابق

لياو يقود خط الهجوم.. تشكيل ميلان أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

مدرب ليفربول يتحدث عن مواجهة توتنهام هوتسبير ويشيد بألكسندر أرنولد

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

عاجل.. إزالة إشغالات وتعديات على الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالى الغربي