محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بما حققته الوزارة من إنجازات على المستوى الدعوي والفكري، وعلى مستوى عمارة بيوت الله -عز وجل-، ناقلًا تحيات وترحيب أبناء المحافظة بهذه الزيارة.

ويقوم وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية بافتتاح مسجد تنمية المجتمع بقرية البجلات، مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، بعد إحلاله وتجديده، إذ تبلغ مساحته الإجمالية ١٢٠٠ متر، وبلغت مساحة صحن المسجد ١٠٠٠ متر، وملحق به مصلى للسيدات، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ؛ واللواء محمد صلاح، السكرتير العام؛ والنائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، والدكتور صفوت نظير، مدير مديرية أوقاف الدقهلية.