جامعة أسيوط تفوز بأول مباراة من الموسم السابع لبرنامج العباقرة جامعات

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جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

 فاز فريق طلاب جامعة أسيوط اليوم الجمعة في المباراة 1 من الموسم 7 لبرنامج العباقرة جامعات، مع جامعة السويس، وتكون فريق الجامعة من 10 طلاب من كليات الجامعة، وهم عبد الرحمن محمود البدرى، وكلاوديا عاطف فايز، ومحمد أبوالقاسم محمد كلية الطب، كارين أيمن أديب (كلية الطب البيطري)، سلفيا أسامة إبراهيم( كلية الحاسبات والمعلومات)، مروة محمود فرغلى، وأحمد محمد حسن  (كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية)، ومحمد أحمد حسن ( تجارة قسم اللغة الإنجليزية ونسمة مصطفى، ومينا فوزى كلية الفنون الجميلة 

 وقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ التهنئة للطلاب لمشاركتهم المشرفة؛ كما وجه الشكر لهيئة الإشراف التي أعدت تدريب الطلاب وتابعته بالجامعة، وهم الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وهاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

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