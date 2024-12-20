ننشر أسماء المصابين بـ "حادث تصادم 3 سيارات" على الطريق الدولي بالأسكندرية

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بوابة الفجر

 

أصيب 15 شخصًا في حادث تصادم مروع وقع بين 3 سيارات على الطريق الدولي، بمحور التعمير قرب كوبري كارفور العروبة، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العامرية وبرج العرب لتلقي العلاج، حيث استقبل مستشفى العامرية 7 مصابين، بينما تم تحويل 8 آخرين إلى مستشفى برج العرب.

 وجاءت أسماء المصابين وحالتهم الصحية كالتالي 

1. محمد حامد محمود الخولي (46 عامًا): اشتباه كسر بالساق والفخذ اليسرى وجروح بالوجه.


2. منى حسن محمد عمران (40 عامًا): نزيف الأنف وجرح قطعي بالساق اليمنى.


3. سلمى محمد حامد (4 سنوات): إصابة طفيفة.


4. معاذ محمد حامد (عامان): نزيف من الأنف وجروح بفروة الرأس.


5. كريمة محمد سليمان جبر (50 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيسر.


6. سندس محمد إبراهيم عبد الرازق (17 عامًا): اشتباه كسر بالساقين.


7. جهاد محمد إبراهيم أبو النور (19 عامًا): كدمة بالوجه وكسر بالأنف.


8. محمد جميل الجمال (23 عامًا): اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمة بفروة الرأس.


9. زياد حسام الدين بركات (24 عامًا): جرح رضى بفروة الرأس.


10. رجب محروس عبد ربه (45 عامًا): جرح رضى بفروة الرأس واشتباه كسر بالساقين.


11. عمر أشرف عبد المنعم أحمد (18 عامًا): اشتباه كسر بالساق اليمنى.


12. إبراهيم عبد الرازق إبراهيم (26 عامًا): اشتباه كسر بالقدمين واشتباه نزيف داخلي بالبطن.


13. هدى أحمد المسلمة (42 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيمن.


14. محمد شعبان سيف النصر (19 عامًا): اشتباه كسر بالركبة اليسرى والكاحل الأيمن واشتباه كسر بالفقرات العنقية.


15. مختار رمضان عبد الموجود (46 عامًا): جرح رضى بمؤخرة الرأس.

 

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرور على الطريق.

 

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