ننشر أسماء المصابين بـ "حادث تصادم 3 سيارات" على الطريق الدولي بالأسكندرية
أصيب 15 شخصًا في حادث تصادم مروع وقع بين 3 سيارات على الطريق الدولي، بمحور التعمير قرب كوبري كارفور العروبة، دون تسجيل أي حالات وفاة.
وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العامرية وبرج العرب لتلقي العلاج، حيث استقبل مستشفى العامرية 7 مصابين، بينما تم تحويل 8 آخرين إلى مستشفى برج العرب.
وجاءت أسماء المصابين وحالتهم الصحية كالتالي
1. محمد حامد محمود الخولي (46 عامًا): اشتباه كسر بالساق والفخذ اليسرى وجروح بالوجه.
2. منى حسن محمد عمران (40 عامًا): نزيف الأنف وجرح قطعي بالساق اليمنى.
3. سلمى محمد حامد (4 سنوات): إصابة طفيفة.
4. معاذ محمد حامد (عامان): نزيف من الأنف وجروح بفروة الرأس.
5. كريمة محمد سليمان جبر (50 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيسر.
6. سندس محمد إبراهيم عبد الرازق (17 عامًا): اشتباه كسر بالساقين.
7. جهاد محمد إبراهيم أبو النور (19 عامًا): كدمة بالوجه وكسر بالأنف.
8. محمد جميل الجمال (23 عامًا): اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمة بفروة الرأس.
9. زياد حسام الدين بركات (24 عامًا): جرح رضى بفروة الرأس.
10. رجب محروس عبد ربه (45 عامًا): جرح رضى بفروة الرأس واشتباه كسر بالساقين.
11. عمر أشرف عبد المنعم أحمد (18 عامًا): اشتباه كسر بالساق اليمنى.
12. إبراهيم عبد الرازق إبراهيم (26 عامًا): اشتباه كسر بالقدمين واشتباه نزيف داخلي بالبطن.
13. هدى أحمد المسلمة (42 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيمن.
14. محمد شعبان سيف النصر (19 عامًا): اشتباه كسر بالركبة اليسرى والكاحل الأيمن واشتباه كسر بالفقرات العنقية.
15. مختار رمضان عبد الموجود (46 عامًا): جرح رضى بمؤخرة الرأس.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرور على الطريق.