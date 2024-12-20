ننشر أسماء المصابين بـ "حادث تصادم 3 سيارات" على الطريق الدولي بالأسكندرية

أصيب 15 شخصًا في حادث تصادم مروع وقع بين 3 سيارات على الطريق الدولي، بمحور التعمير قرب كوبري كارفور العروبة، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العامرية وبرج العرب لتلقي العلاج، حيث استقبل مستشفى العامرية 7 مصابين، بينما تم تحويل 8 آخرين إلى مستشفى برج العرب.

وجاءت أسماء المصابين وحالتهم الصحية كالتالي

1. محمد حامد محمود الخولي (46 عامًا): اشتباه كسر بالساق والفخذ اليسرى وجروح بالوجه.



2. منى حسن محمد عمران (40 عامًا): نزيف الأنف وجرح قطعي بالساق اليمنى.



3. سلمى محمد حامد (4 سنوات): إصابة طفيفة.



4. معاذ محمد حامد (عامان): نزيف من الأنف وجروح بفروة الرأس.



5. كريمة محمد سليمان جبر (50 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيسر.



6. سندس محمد إبراهيم عبد الرازق (17 عامًا): اشتباه كسر بالساقين.



7. جهاد محمد إبراهيم أبو النور (19 عامًا): كدمة بالوجه وكسر بالأنف.



8. محمد جميل الجمال (23 عامًا): اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمة بفروة الرأس.



9. زياد حسام الدين بركات (24 عامًا): جرح رضى بفروة الرأس.



10. رجب محروس عبد ربه (45 عامًا): جرح رضى بفروة الرأس واشتباه كسر بالساقين.



11. عمر أشرف عبد المنعم أحمد (18 عامًا): اشتباه كسر بالساق اليمنى.



12. إبراهيم عبد الرازق إبراهيم (26 عامًا): اشتباه كسر بالقدمين واشتباه نزيف داخلي بالبطن.



13. هدى أحمد المسلمة (42 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيمن.



14. محمد شعبان سيف النصر (19 عامًا): اشتباه كسر بالركبة اليسرى والكاحل الأيمن واشتباه كسر بالفقرات العنقية.



15. مختار رمضان عبد الموجود (46 عامًا): جرح رضى بمؤخرة الرأس.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرور على الطريق.