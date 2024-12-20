محمد عبدالشافي ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

الفجر الرياضي
محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

محمد عبدالشافي ينتظم في التدريبات الجماعية

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

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وشارك محمد عبد الشافي في الفقرة البدنية والتأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا كليوباترا أمس في مسابقة الدوري الممتاز، قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار تجهيزه بشكل تدريجي للفترة المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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