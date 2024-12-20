مدرب ليفربول يتحدث عن مواجهة توتنهام هوتسبير ويشيد بألكسندر أرنولد

ظهر الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة توتنهام هوتسبير، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

أرني سلوت يتحدث عن مواجهة توتنهام المرتقبة

ويستعد الريدز لخوض مواجهة قوية أمام توتنهام، يوم الأحد القادم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين.

وأشاد أرني سلوت مدرب ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي بتصريح لاعبه الإنجليزي ألكسندر أرنولد، برغبته في أن يكون أفضل ظهير أيمن في العالم، قائلًا "أنا أحب هذا في اللاعب، هذا شيء يجب أن يتمتع به كل لاعب إذا كنت تريد اللعب على هذا المستوى".

وأضاف "إذا لم يكن لديك هذا، فربما لن تلعب على هذا المستوى. ما دام أنهم يدركون أنهم بحاجة إلى أن يكون الفريق مميزًا كفرد، ما دام أنهم يضعون الفريق في المقام الأول ونتيجة لذلك يكونون مميزين بأنفسهم. هذا ما يفعلونه جميعًا، بما في ذلك ترينت".

وأكمل المدرب الهولندي، حديثه "إنهم يريدون أن يكونوا الأفضل. إذا لم يكن هذا ما لديك، فأعتقد أنه من الصعب للغاية بذل الجهد، والحفاظ على لياقتك، وأن تكون جيدًا كل ثلاثة أيام لأنك تراهم أثناء المباراة وتفكر "ما مدى روعة حياة هؤلاء اللاعبين".

وسئُل أرني سلوت عن لياقة الفريق مع وجود الكثير من المباريات في الجدول، أجاب "أعتقد أن الأمر كان كذلك طوال الوقت الذي عملت فيه هنا، لقد بذلنا الكثير من الجهد في فترة ما قبل الموسم، على الرغم من عدم وجود الكثير من اللاعبين، ولكننا منحنا هؤلاء اللاعبين أيضًا [عددًا] من الأيام إجازة، لا بد لي من توجيه الثناء إلى الجهاز الفني لأنني أثق بهم تمامًا، فقد تعاملوا مع اللاعبين بشكل جيد، ما زال أمامنا طريق طويل والكثير من المباريات التي يجب أن نلعبها. نحن نفتقد لاعبين اثنين فقط في التدريبات اليوم وهو أمر إيجابي".

وعن المواجهة المرتقبة، أمام توتنهام هوتسبير، قال مدرب ليفربول، "إنهم ثابتون في أسلوب لعبهم وما يريدونه. قد يكونون غير محظوظين أيضًا، ما حدث أمس جعلهم يسيطرون على المباراة. إنهم يحبون الهجوم دائمًا، يلعب [أنجي بوستيكوجلو] دائمًا بثلاثة مهاجمين، لاعبين في خط الوسط المهاجم ولاعبي الظهيرين ينضمون إلى الهجوم كثيرا".

واختتم الهولندي سلوت، حديثه عن مواجهة السبيرز، قائلًا "يقول الناس 'لماذا تخرج الكرة من الخلف'، لأنهم فقدوا الكرة وفي المرة الثانية ركلها حارس المرمى بعيدًا، لكنني أعتقد أنه من دواعي سروري أن أكون أحد حاملي التذاكر الموسمية في توتنهام، وأن أكون من مشجعيهم في الوقت الحالي لأنهم يلعبون بأسلوب رائع".

ويحتل الريدز صدارة ترتيب جدول البريميرليج، برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، بفارق نقطتين عن صاحب الوصافة فريق تشيلسي، والذي يمتلك في رصيده 34 نقطة من 16 مباراة.

