محافظ أسوان ينيب رؤساء المراكز والمدن لإفتتاح 4 مساجد جديدةة

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن لإفتتاح عدد من المساجد اليوم الجمعة حيث قام عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بإفتتاح مسجد عمر بن الخطاب بكرم هاشم بالرمادى قبلى وذلك برفقة الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، بمساحة 168 م2، والذى تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه

كما تم إفتتاح مسجد البسطاوى بالبصيلية قبلى، وتم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له بالجهود الذاتية بمساحة 150 م2، وبتكلفة 250 ألف جنيه، ومسجد الصالحين بالمويسات التابع للوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى بإدفو، وتم تنفيذ أعمال الترميم والصيانة له بالجهود الذاتية بمساحة 120 م2، وبتكلفة 250 ألف جنيه

فيما قام طه حسين رئيس مركز ومدنية كوم أمبو بإفتتاح مسجد السيد أحمد بن إدريس بقرية العتمور قبلى، وتم الإنشاء الجديد له بالجهود الذاتية بمساحة 218 م2، وبتكلفة 2.6 مليون جنيه

وجارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 176 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.