لياو يقود خط الهجوم.. تشكيل ميلان أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

حدد البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، تشكيل فريقه الذي سيواجه هيلاس فيرونا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان

ينزل الروسونيري ضيفًا ثقيلًا على ضيفه فيرونا، مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: خيمينيز - جابيا - ثياو - إيمرسون

خط الوسط: فوفانا - ريندرز - ليبرالي

خط الهجوم: لياو - إبراهام - تشوكيزي

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 23 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام بولونيا، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المرتبة السادسة عشر برصيد 15 نقطة.

وتنقل مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.