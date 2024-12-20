هاري كين يقود الهجوم.. تشكيل بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني

وضع البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، يده على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة لايبزيج، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج

يلتقي العملاق البافاري مع ضيفه لايبزيج، مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024 على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من البوندسليجا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لايبزيج

حراسة المرمى: دانيال بيريتز

خط الدفاع: كونراد لايمر، دايوت أوباميكانو، مين جاي كيم، رافاييل جيريرو

خط الوسط: جوشوا كيميتش، أليكسندر بافلوفيتش

خط الوسط الهجومي: سيرج جنابري، جمال موسيالا، مايكل أوليز

المهاجم: هاري كين

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 33 نقطة،

بينما يتواجد لايبزيج في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وتنقل مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.