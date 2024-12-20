ساوثهامبتون يقترب من التعاقد مع مدرب روما السابق

الفجر الرياضي
ساوثهامبتون الإنجليزي
ساوثهامبتون الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الكرواتي إيفان يوريتش بات قريبا من تولي القيادة الفنية لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، خلفا للمدرب الإسكتلندي سيمون راسك.

ساوثهامبتون بصدد الإعلان عن مدربه الجديد

وأعلن النادي الإنجليزي منذ أيام قليلة عن فسخ التعاقد مع المدرب الإسكتلندي، وذلك بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه الفريق تحت قيادته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "BBC الإنجليزية"، فإن إيفان يوريتش سيوقع مع ساوثهامبتون، حتي يونيو 2026، وسيتم الإعلان عنه قريبا.

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وكانت أخر رحلة تدريبية للمدرب الكرواتي مع فريق روما في بداية الموسم الحالي، والتي استمرت لشهرين فقط، أشرف على 12 مباراة، فاز في أربع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ست مباريات.

ويتذيل ساوثهامبتون جدول ترتيب البريميرليج في الموسم الحالي، برصيد 5 نقاط من 16 مباراة.

ويستعد ساوثهامبتون لمواجهة قوية أمام فولهام يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج.
 

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