مواجهات نارية لفرق سيلا وجولدن جيت وسمسطا بالجولة 10 بالقسم الثالث



تفتتح غدا السبت منافسات الجولة العاشرة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر فيما تختتم لقاءات الجولة يوم الاحد بإقامة مباراتان.



حيث يستضيف مركز شباب سنورس نظيره مركز شباب سمسطا بملعب مركز شباب سنورس، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للتقدم نحو منطقة الامان واسعاد الجماهير، ويحتل مركز شباب سنورس المركز الثامن برصيد 8 نقاط فيما يحتل مركز شباب سمسطا المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

ويستضيف نادى ابو كساة شقيقه مركز شباب ابشواى بملعب الاسيوطى سبورت بديربي فيومى قوى، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار للتقدم بجدول الترتيب، ويحتل ابو كساة المركز السابع برصيد 10 نقاط فيما يحتل ابشواى المركز السادس برصيد 11 نقطة.



ويستضيف مركز شباب الفيوم شقيقه نادى جولدن جيت بديربي فيومى مثير، ويسعى أبناء مركز شباب الفيوم لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة فيما يسعى جولدن جيت للفوز للعودة لمنطقة المنافسة، ويحتل مركز شباب الفيوم المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط فيما يحتل جولدن جيت المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

ويستضيف نادى سيلا نظيره مركز شباب الواسطى بمباراة قوية بملعب نادى نجوم مصر، ويسعى سيلا لتحقيق الفوز للعودة للصدارة فيما يسعى مركز شباب الواسطى لتحقيق الفوز للدخول لمنطقة الامان، ويحتل سيلا المركز الثانى برصيد 17 نقطة فيما يحتل مركز شباب الواسطى المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

مباريات الاحد:

حيث يستضيف نادى اهلى الغرق نظيره نادى بنى سويف بمباراة نارية بملعب مركز شباب الفيوم، ويسعى الغرق لاستثمار النتائج الإيجابية التى حققها الفريق خلال الفترة الماضية نحو المنافسة على الصعود فيما يسعى أبناء بنى سويف لمصالحة الجماهير والفوز للتشبث بصدارة المجموعة، ويحتل اهلى الغرق المركز الثالث برصيد 16 نقطة فيما يحتل بنى سويف المركز الأول برصيد 19 نقطة.



ويستضيف نادى مطرطارس نظيره نادى عاملين غارب بمواجهة صعبة بملعب مركز شباب سنورس، ويسعى أبناء مطرطارس لتحقيق الانتصار للابتعاد عن مؤخرة جدول الترتيب فيما يسعى أبناء عاملين غارب لتحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل عاملين غارب المركز الرابع برصيد 15 نقطة.



جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى بنى سويف 19 نقاط.

2 - نادى سيلا 17 نقطة .

3 - اهلى الغرق 16 نقاط.

4 -نادى عاملين غارب 15 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 12 نقاط.

6 - مركز شباب ابشواى 11 نقاط.

7 - نادى ابو كساة 10 نقاط .

8 - مركز شباب سنورس 8 نقاط .

9 - مركز شباب سمسطا 8 نقاط.

10 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3 نقاط.