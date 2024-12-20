مصادر إعلامية: الوفد الأمريكي بحث مع الحكومة السورية المؤقتة رفع العقوبات وقانون قيصر

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علم سوريا - أرشيفية
علم سوريا - أرشيفية

ذكرت مصادر إعلامية أن الوفد الأمريكي الذي يزور دمشق حاليا بحث مع الحكومة السورية المؤقتة رفع العقوبات وقانون قيصر عن الشعب السوري، وشطب "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم أن 3 دبلوماسيين أمريكيين كبارا وصلوا إلى دمشق للقاء أحمد الشرع، وأن الوفد سيجتمع مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري ونشطاء وأعضاء جاليات مختلفة، لمناقشة "رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة دعمهم".

ولفتت الخارجية إلى أن المسؤولين سيعملون على كشف معلومات عن الأمريكيين المفقودين أوستن تايس، ومجد كمالمز وغيرهما.

من جهتها قالت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر مطلعة إن الحكومة المؤقتة تعمل على عقد اجتماع موسع في دمشق لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأيام المقبلة.

وأفادت بأن الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة السورية أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده خلال أيام.

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