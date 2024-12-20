الغنيمى يدلى بصوته في عمومية سموحة

أدلى الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحه بصوته فى الانتخابات التى تجرى اليوم ضمن جدول اعمال الجمعية العمومية للنادى لاختيار عضو مجلس إدارة خلفًا للعقيد أحمد عجلان الذى تقدم باستقالته فى مايو الماضى.

نائب رئيس سموحة يصوّت في انتخابات العمومية

ويتنافس على فى الانتخابات الثلاثى أسامه عبيد ومروه الهادى وأميرة أبو جمال.

ويسيطر الهدوء على الجمعية العمومية التى تشهد ضعف فى الإقبال.

ومن المقرر أن تستمر عمليه التوقيع فى الكشوف والانتخاب حتى الساعة السابعة مساء.

وفى حالة وصول عدد الحاضرين إلى عشرة آلاف عضو سيتم فرز الأصوات واستكمال أعمال الجمعية العمومية.

وفى حالة عدم حضور عشرة آلاف عضو سيكمل المجلس دورته الحالية بالتشكيل الحالى.

وتشير كل المؤشرات إلى عدم اكتمال الجمعية العمومية.

وتجرى الجمعية العمومية تحت إشراف الهيئة القضائية والمختصين بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.