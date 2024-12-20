ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس مع شاحنة بطريق الإسكندرية الصحراوي

شهد الكيلو 28 بطريق الإسكندرية الصحراوي صباح اليوم حادث تصادم بين أتوبيس ركاب يحمل 33 شخصًا وشاحنة نقل "تريلا"، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات تراوحت بين الكسور والكدمات.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث نُقلوا إلى مستشفى العامرية العام، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

1. أشرف حسين إبراهيم، 35 سنة، من كفر الدوار، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.



2. يوسف شعبان ناجي، 17 سنة، من أبيس، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.



3. مصيلحي عبد الناصر حسن، 36 سنة، من أبيس، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.



4. السيد عصام رجب، 28 سنة، من كفر الدوار، اشتباه كسر بالساق اليمنى.



5. محمد دسوقي عبد السلام، 32 سنة، من كفر الدوار، كدمات بالساقين.



6. أحمد فرج علي عامر، 28 سنة، من كفر الدوار، اشتباه كسر بالساق اليمنى.



7. محمد رمضان السيد، 30 سنة، من كفر الدوار، كدمات بالساق اليمنى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة ومعرفة أسباب التصادم، فيما يجري العمل على إزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور على الطريق.

وأكدت محافظة الإسكندرية على ضرورة توخي السائقين الحذر، خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة التي قد تؤثر على الرؤية وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث.