أذكار المساء يوم الجمعة.. سلاح ضد الشيطان

أذكار المساء يوم الجمعة

مع حلول مساء اليوم الجمعة، نختتم يومًا آخر ونستعد لاستقبال ليلة جديدة. تعد أذكار المساء وسيلة هامة للتقرب من الله، حيث تمنحنا الفرصة لشكر الله على نعمه وحمايتنا من شرور النفس والشيطان. دعونا نتعرف على هذه الأذكار لتكون ختام يومنا بطاقة إيجابية وطمأنينة في القلب.

الأذكار اليومية للمساء

تحتوي أذكار المساء على مجموعة من الأدعية والأذكار النبوية التي تساهم في حماية المسلم من شرور الدنيا والآخرة، ومن هذه الأذكار:

(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق). (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)، ثلاث مرات. (اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). (اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير). (اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي). (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال). (اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان "وشركه/وشركه") قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. (يا حي يا قيوم: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين). (سبحان الله وبحمده) مئة مرة: لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه. (سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته)، ثلاث مرات.

قراءة السور والأدعية المسائية

قراءة بعض السور والأدعية في المساء تعد من الأذكار الهامة التي تحفظ المسلم وتزيد من بركته، منها:

قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات.

قراءة آية الكرسي.

قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة.

الأذكار المتعلقة بحياة المسلم اليومية

هناك مجموعة من الأذكار المتعلقة بحياة المسلم اليومية والتي يمكن أن تقرأ في المساء، منها:

(اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا).

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

(أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه).

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، مئة مرة في اليوم والليلة، وعشر مرات بعد صلاة الصبح والمغرب.

(اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت)، ثلاث مرات.

(أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمدﷺ، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين).

(أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء "الكبر/الكبر"، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر).

(رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمدﷺ رسولا).

(حسبي الله لا إله إلا هو ۖ عليه توكلت ۖ وهو رب العرش العظيم)، سبع مرات.

أهمية أذكار المساء

تأتي أهمية أذكار المساء من قدرتها على تعزيز الصلة بالله، وتنقية القلب، وحماية المسلم من شرور النفس والشيطان. كما تساهم في نشر الطمأنينة والسلام الداخلي، وتجعل المسلم يشعر بالأمان والراحة مع نهاية اليوم.