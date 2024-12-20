الزمالك يعلن غياب دونجا أمام طلائع الجيش لهذا السبب

الفجر الرياضي
دونجا
دونجا

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، عن  مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.

دونجا يغيب عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يأتي غياب "دونجا" عن المباراة المُقبلة أمام طلائع الجيش للإيقاف بسب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على البطاقة الثالثة في مباراة  سيراميكا كليوباترا أمس في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

txt

السر في الخطيب.. الأهلي يجد الحل الأمثل لأزمات الفريق بالفترة الأخيرة

txt

طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الجهاز الإداري الزمالك وطلائع الجيش الزمالك الدوري الممتاز طلائع الجيش لاعب الوسط مباراة الزمالك مباراة الزمالك وطلائع الجيش عماد دونجا نادي الزمالك نبيل عماد دونجا نبيل عماد

مواد متعلقة

في حضور عبد الواحد السيد.. جلسة تجمع جروس بلاعبي الزمالك

موعد مباراة مودرن سبورت والبنك الاهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. كامل غطاس سكرتير عام لمحافظة الفيوم

جوارديولا يصدم جماهير السيتي ويعلن إصابة صخرة الدفاع

وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بتعيين عدلى أبوعقيل سكرتيرا عاما لأسيوط وخالد عبدالرؤوف سكرتيرا مساعدا

الزمالك يكتسح الجونة بسداسية في دوري الكرة النسائية

تجديد الثقة في اللواء محمد صلاح سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية

يد سيدات الزمالك تقلب الطاولة على الزهور في افتتاح دوري اليد

السويد: لن نمول الأونروا بعد الآن

سوريا تنتظر عودة مليون لاجئ خلال النصف الأول من 2025