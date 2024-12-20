الزمالك يعلن غياب دونجا أمام طلائع الجيش لهذا السبب

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.

دونجا يغيب عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يأتي غياب "دونجا" عن المباراة المُقبلة أمام طلائع الجيش للإيقاف بسب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على البطاقة الثالثة في مباراة سيراميكا كليوباترا أمس في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.