وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بتعيين عدلى أبوعقيل سكرتيرا عاما لأسيوط وخالد عبدالرؤوف سكرتيرا مساعدا

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وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية

أصدرت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مساء اليوم الجمعة قرارا بتعيين المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط سكرتير عام لمحافظة أسيوط خلفا للمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام محافظة أسيوط التى تم نقلها سكرتير عام محافظة بورسعيد 

 

وكما أصدرت الدكتورة منال عوض قرارا بتعيين خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط خلفا للمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط الذى تم ترقيته سكرتير عام محافظة أسيوط 

 

 

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