أدعية أذكار المساء في يوم الجمعة

أدعية أذكار المساء في يوم الجمعة.. فرص للتقرب من الله.. يعد يوم الجمعة من الأيام المباركة في الإسلام، وله فضل كبير، حيث أن فيه ساعة مباركة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله فيها إلا استجاب له. وتُعد أذكار المساء ودعاء يوم الجمعة وسيلة هامة للتقرب من الله، حيث تمنحنا الفرصة لشكر الله على نعمه وحمايتنا من شرور النفس والشيطان.

فضل يوم الجمعة وأهمية الدعاء فيه

يستحب أن يدعو المسلم لنفسه ولجموع المسلمين في يوم الجمعة، خاصة وأن فيه ساعة مباركة فضلها عظيم والأجر فيها مضاعف. ويستحب للمسلم في هذا اليوم الإكثار من الأعمال الصالحة والصلاة على سيدنا النبي والدعاء والذكر. لم يرد دعاء بصيغة معينة سوى الصلاة على النبي، كما أنه لم يرد أدعية يوم الجمعة للنفس لكن يستحب للمسلم أن يدعو كما يريد. حث الكثير من العلماء جموع المسلمين على أهمية الإكثار من الصلاة على سيدنا النبي، والحرص على أذكار الصباح والمساء والتبكير للصلاة والاغتسال والتطيب.

أدعية يوم الجمعة للنفس

وفيما يلي بعض الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو بها لنفسه في يوم الجمعة:

اللهم يا مغيث أغثني يا رب يا رب، اللهم لا تأذن لشمس يوم الجمعة بالمغيب إلا وقد قلت لأمنياتي كوني لتكن. يا رب يدي ممدودة إليك وحدك فلا تردني، ولا تغلق بابك بوجهي فأنت ملاذي، لمن تكلني يا الله وأنا عبدك اللهم حَرِم وجهي على النار، واجعلني أنا وأهلي وأحبابي من أهل الجنة واجعل الفردوس الأعلى دارنا، وحبيبك محمد جارنا، وانر بالقرآن قبورنا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.

دعاء يوم الجمعة قصير

دعاء يوم الجمعة قصير، يستحب لكل مسلم أن يبدأ يوم الجمعة بصلاة الفجر في جماعة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الفجر ثم يظل في المسجد يذكر الله حتى شروق الشمس ثم يذهب لأداء صلاة الجمعة. وفي يوم الجمعة الدعاء مستجاب لذا على كل مسلم الحرص على دعاء يوم الجمعة. ويحرص أيضا على قراءة سورة الكهف ويستغل آخر ساعاته من بعد صلاة العصر في الإكثار من الدعاء فهو أفضل أوقات اليوم.

بعض الأدعية القصيرة ليوم الجمعة

اللهم أنت ربي الأعلى تكفلتني في الظلمات والاحشاء وخلقتني مسلمًا وأخرجتني من بين الصلب والترائب لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم وسع لي في ما رزقتني وبارك لي في ما وهبتني، اللهم اجعل يدي العليا بالإعطاء ولا تجعلها السفلى بالاستعطاء يا فتاح يا رزاق يا عليم، اللهم سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن التدبير والحيرة في تحصيله ومن الشح والبخل بعد حصوله، اللهم تول أمري بذاتك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك واهدني إلى صراطك المستقيم ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم إني أسألك من فضلك العميم ومن خيرك الكثير أن تجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا وأن توفي ديني وأن تهون ما تعسر علي من أهوال الدنيا والآخرة اللهم إني دعوتك فاستجب لي كما وعدتني فإني راجي غناك لفقري يا الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأبواب الرزق الحلال المبارك والعافية وحسن الختام يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه كما أنت أهله وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة. صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

دعاء يوم الجمعة مكتوب، يبحث الكثير من المسلمين عبر جوجل عن دعاء يوم الجمعة مكتوب، ويستخدم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعاء يوم الجمعة مكتوب للمشاركة عبر المنصات المختلفة. وفيما يلي دعاء يوم الجمعة مكتوب:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْحَبِيبِ الأَعْظَم * وَالْمَلاذِ الأَفْخَم * طِبِّ قَلْبِي وَالْبَلْسَم * سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنَ عَبْدِ الله ﷺ * عَدَدَ مَافِي عِلْمِ الله * صَلاةً يُفَاضُ نُورُهَا عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ ذَاتِي فَيَجْعَلُنِي مُسْتَغْرِقًا بِالْكُلِّيَّةِ فِي شُهُودِ ذَاتِهِ الْعَلِيَّة * فَلا أَتَحَرَّكُ حَرَكَةً إِلاَّ وَفِيهَا سِرُّ حَرَكَاتِهِ ﷺ * وَلا أَتَنَفَّسُ نَفَسًا إِلاَّ وَفِيهِ عَبِيرُ أَنْفَاسِهِ وَلا أَسْكُنُ سُكُونًا إِلاَّ وَفِيهِ طِيبُ سَكَنَاتِهِ ﷺ * وَلاأَقُولُ قَوْلًا إِلاَّ وَفِيهِ نُورُ أَقْوَالِهِ ﷺ * وَلاأَفْعَلُ فِعْلًا إِلاَّ وَفِيهِ هَدْيُ أَفْعَالِهِ ﷺ * وَلا يَكُونُ بِي حَالٌ إِلاَّمِنْ فَيْضِ أَحْوَالِهِ ﷺ* وَلا لِيَ مَقَامٌ إِلاَّ مِنْ بَرَكَةِ مَقَامَاتِهِ ﷺ * صَلىِّ عَلَيْهِ رَبَّنَا عَدَدَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالأَنْفَاسِ وَالأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي الْكَائِنَاتِ مِنْ قَبْلِ الْقَبْلِ إِلَى بَعْدِ الْبَعْدِ بِلا كَيْفٍ وَلاكَمٍّ وَلاحَصْرٍ وَلاعَد وَاجْعَلْ كُلَّ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافَهُ إِلَى مَالا نِهَايَةَ فِي صَحِيفَتِهِ ﷺ * هَدِيَّةً لَهُ ﷺ * مِنْ أَجْلِهِ ﷺ * بِجَاهِهِ ﷺ.

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي

اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين اللهم احفظني من كل شر، اللهم ابعد عني وساوس الشيطان، اللهم يسر لي كل أمر عسير، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت.