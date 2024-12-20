جوارديولا يصدم جماهير السيتي ويعلن إصابة صخرة الدفاع

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، عن إصابة مدافعه البرتغالي روبن دياز، في مواجهة الفريق أمام المان يونايتد، بالجولة الماضية.

تفاصيل إصابة روبن دياز ومدة غيابه

وكشف بيب جوارديولا، عن تفاصيل الإصابة التي لحقت بمدافعه البرتغالي روبن دياز، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام أستون فيلا.

وقال مدرب مانشستر سيتي "بعد 75 دقيقة من اللعب أمام يونايتد، شعر بشيء ما، لكنه قوي للغاية وأراد البقاء في الملعب. والآن هو مصاب".

وأضاف جوارديولا "إنها مشكلة عضلية وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع".

ويستعد المان سيتي لخوض مواجهة صعبة للغاية أمام أستون فيلا، غدًا السبت في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة، من 16 مباراة.