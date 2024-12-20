تجديد الثقة في اللواء محمد صلاح سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية

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اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح سكرتير العام لمحافظة الدقهلية

جددت اليوم، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الثقة في اللواء محمد صلاح أبوكريشة، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية.  

وكانت اعتمدت  الدكتورة منال عوض منذ قليل حركة محلية شملت 184 قيادة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات بالمحافظات وأبرز التعيينات الجديدة:

سكرتيري عموم:

الجيزة: محمد نور.

الإسكندرية: جيهان مسعود.

مطروح: مجدي الوصيف.

المنوفية: ضياء قطب.

بورسعيد: فاطمة إبراهيم.

أسيوط: عدلي أبوعقيل.

الأقصر: أحمد وزيري.

الفيوم: كامل غطاس.

البحر الأحمر: كمال سليمان.

سكرتيري عموم مساعدين:

الجيزة: محمد مرعي.

القليوبية: طارق أبوالعطا.

الإسكندرية: أحمد حبيب.

مطروح: حسين السنني.

البحيرة: أسامة رزق.

المنوفية: عبدالله عزت.

دمياط: عبدالله عاشور.

السويس: عبدالعال البدري.

شمال سيناء: محمد عقل.

المنيا: أحمد جميل.

أسيوط: خالد عبدالرؤوف.

الأقصر: هشام الشيمي.

الوادي الجديد: إيهاب نافع.

وصرحت وزيرة التنمية المحلية ان الحركة تهدف إلى تطوير الأداء بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

القيادات الجديدة مطالبة بالعمل بجدية وتفانٍ لتحقيق التنمية بالمحافظات.

استمرار التقييم الدوري للأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات.

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