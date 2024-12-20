السويد: لن نمول الأونروا بعد الآن

قال الوزير المعني بالإغاثة في السويد بنيامين دوسا اليوم الجمعة، إن ستوكهولم لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد الآن.

وأضاف الوزير لقناة "تي.في4" التلفزيونية أن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.

وكان المفوض العام لوكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أعلن مؤخرًا أن الأونروا علّقت إدخال المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبوسالم بين إسرائيل وقطاع غزة بسبب مخاوف أمنية.

وقال لازاريني عبر حسابه على منصة إكس: "أوقفنا تسليم المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم.. ولم يكن الطريق خارج هذا المعبر آمنًا منذ أشهر"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف أنه "في 16 نوفمبر الماضي، سرقت عصابات مسلحة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات، وبالأمس حاولنا إدخال عدد قليل من شاحنات الأغذية عبر الطريق نفسه، وتم الاستيلاء عليها جميعها".