عاجل.. كامل غطاس سكرتير عام لمحافظة الفيوم

محافظات
بوابة الفجر

أعلنت وزيرة التنمية المحلية، في قرار جديد، تعيين كامل علي غطاس سكرتيرًا عامًا لمحافظة الفيوم، في خطوة تعكس الثقة في خبراته الإدارية والمهنية.

السيرة الذاتية 
وُلد كامل غطاس في قرية إدكو بمحافظة البحيرة، وحصل على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، ثم أكمل دراساته العليا بالحصول على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

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شغل غطاس عدة مناصب قيادية بارزة بمحافظة البحيرة، حيث تنوعت مسؤولياته بين إدارة الأزمات والقيادة المحلية، مما أكسبه خبرة عميقة في إدارة شؤون المحليات، ومن أبرز المناصب التي تولاها:

سكرتير عام مساعد بمحافظة البحيرة.

رئيس مركز ومدينة دمنهور.

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية.

رئيس مركز ومدينة وادي النطرون.

رئيس مركز ومدينة الدلنجات.

مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمحافظة البحيرة.

رئيس مركز ومدينة حوش عيسى.

رئيس مركز ومدينة رشيد.

رئيس مركز ومدينة الرحمانية.

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يعكس هذا التعيين توجه الدولة نحو الاستفادة من الكوادر ذات الكفاءة العالية لإدارة الملفات المحلية والتنموية، إذ يُنتظر من كامل غطاس قيادة الجهاز الإداري بمحافظة الفيوم بخبرة تمتد لسنوات طويلة في المحليات.

ويأتى هذا التعيين في إطار تعزيز الجهود التنموية بالمحافظات المختلفة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

محافظة الفيوم وزيرة التنمية المحلية سكرتير عام محافظة الفيوم كامل غطاس

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