تعرف على موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "ساعته وتاريخه"

الفجر الفني
بوابة الفجر

ينتظر الجمهور لعرض الحلقة السادسة من مسلسل “ساعته وتاريخه”، بعد تصدر العمل قائمة الأكثر مشاهدة حيث احتل المركز الثاني بعد نجاح أولى حلقات المسلسل، وتعرض الحلقة السادسة في تمام الساعة العاشرة على شاشة قناة dmc، بالإضافة إلى عرضه على watch it.

 

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

 

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".
 

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

الخميس والجمعة المحاكم المصرية إخراج عمرو سلامة أروى جودة أحمد أمين برنامج كاستنج ساعته وتاريخه عمرو سلامة مسلسل ساعته وتاريخه

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