تكليف كامل غطاس سكرتيرا عاما للفيوم

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كامل غطاس سكرتيرًا
كامل غطاس سكرتيرًا عامًا للفيوم

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بتكليف كامل علي غطاس، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الفيوم، خلفا للواء ضياء الدين عبد الحميد.

 

وكان يشغل كامل غطاس منصب سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة البحيرة، قبل أن يتم إصدار قرار بتعيين سكرتير عام محافظة الفيوم


ولد كامل عطاس في البحيرة بقرية إدكو وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ثم ماجستير في القانون‏ بكلية الحقوق جامعة الإسـكندرية‏
وكان يشغل منصب 
- سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة‏

- ‏رئيس مركز ومدينة دمنهور‏ بمحافظة البحيرة‏

- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية‏

- ‏رئيس مركز ومدينة وادي النطرون‏ ب‏محافظة البحيرة‏

- ‏رئيس مركز ومدينة الدلنجات‏ ب‏محافظة البحيرة‏

- ‏مدير عام الاداره العامه للأزمات والكوارث والحد من المخاطر‏ لدى ‏محافظة البحيرة‏

- ‏رئيس مركز ومدينة حوش عيسى ب‏محافظة البحيرة‏

- ‏رئيس مركز ومدينة رشيد‏ سابق لدى ‏محافظة البحيرة‏

- ‏رئيس مركز ومدينة الرحمانية‏ سابق لدى ‏مدينة الرحمانية‏.

 

 

 

 

 

 

 

وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بتعيين عدلى أبوعقيل سكرتيرا عاما لأسيوط وخالد عبدالرؤوف سكرتيرا مساعدا

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