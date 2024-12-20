إقبال كبير على المشاركة في بطولة بورسعيد للإنقاذ

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تشهد بطولة بورسعيد للإنقاذ التي تنظمها منطقة الغوص والإنقاذ يوم الجمعة المقبلة الموافق 27 ديسمبر، إقبال كبير من قبل اللاعبين.

هذا وقد أعلنت المنطقة برئاسة إسلام حمص أن البطولة ستشهد مشاركة 150 لاعب ولاعبة يمثلون 15 نادي، وسوف تكون منافسات البطولة على مدار يوم واحد يتم فيه سباقات على شاطئ بورسعيد وسباقات بحمام السباحة الخاص بالمدينة الرياضية.

ويعد العدد المشارك في البطولة هو الأكبر في تاريخ بطولات بورسعيد للإنقاذ، ومن المنتظر أن تثمر عن منافسات قوية.

txt

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري

txt

السر في الخطيب.. الأهلي يجد الحل الأمثل لأزمات الفريق بالفترة الأخيرة

وسوف يحضر البطولة سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ والذي يسعى دائما لتشجيع أبنائه اللاعبين في مختلف البطولات.

يذكر أن بورسعيد سبق لها وأن إستضافت بطولة منتخبات المناطق للإنقاذ، وشهدت منافسات قوية من قبل منتخب بورسعيد وإستضافها نادي بورتو سعيد.

الاتحاد المصري للغوص والانقاذ الاتحاد المصري للغوص الاتحاد المصري الجمعة المقبلة الدوري المصري المدينة الرياضية

مواد متعلقة

يد سيدات الزمالك تقلب الطاولة على الزهور في افتتاح دوري اليد

الزمالك يكتسح الجونة بسداسية في دوري الكرة النسائية

الأكثر قراءة

عاجل.. كامل غطاس سكرتير عام لمحافظة الفيوم

جوارديولا يصدم جماهير السيتي ويعلن إصابة صخرة الدفاع

وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بتعيين عدلى أبوعقيل سكرتيرا عاما لأسيوط وخالد عبدالرؤوف سكرتيرا مساعدا

الزمالك يكتسح الجونة بسداسية في دوري الكرة النسائية

تجديد الثقة في اللواء محمد صلاح سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية

يد سيدات الزمالك تقلب الطاولة على الزهور في افتتاح دوري اليد

السويد: لن نمول الأونروا بعد الآن

سوريا تنتظر عودة مليون لاجئ خلال النصف الأول من 2025