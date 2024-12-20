أقوال اللاعب رجب عمران بدهس 3 أشخاص في أوسيم: الإضاءة ضعيفة ومشوفتش حد

أدلى لاعب كرة القدم رجب عمران على صاحب الـ ۲۹ عاما بأقواله حول واقعة دهس موظف بأوسيم عن طريق الخطأ وقال فيما هو منسوب إليه واتهامه بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليهم كلا من "عادل أحمد"، و"سمارة رجب"، وإحداث إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي على النحو المبين بالأوراق، أن كل هذا تم بالفعل ولكنه كان رغمًا عنه

أما عن اتهامه بقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر للأموال والأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات، أكد أن هذا غير صحيح ولم يحدث إطلاقًا.



أقوال اللاعب

وأكد عمران أنه تسبب في إتلاف وإهمال محل وقوع الحادث دون قصد، وفيما يخص هذا الشق ووقوع حادث دهس موظف بأوسيم 4 ديسمبر 2024، الساعة 9 مساءً على طريق المناشى أمام مستودع الأنابيب أوسيم قال: "أنا كنت سايق العربية بتاعتي بناحية مستشفى أبو حواء في نحو الساعة 9 مساء فوجئت بمطب أمامي ولم أتمكن من السيطرة على السيارة، وقمت بتخطى المطلب وفوجئت بتروسيكل أمامي أنا حاولت أتفادى وفوجئت بوجود سيارة أمامی محملة بالأنابيب ودراجة نارية "تروسيكل"، فقمت بالاصطدام به وتم نقلى إلى مستشفى الصفا الخاصة لتلقي العلاج ورحت المركز سلمت نفسی وعرضوني النهاردة على النيابة وهو ده كل إلى حصل"

كانت الاضاءة ضعيفة

وأضاف عمران في أقواله: “كانت الإضاءة ضعيفة جدا ومعتمة وما شوفتش المطب، كنت ماشي وما شوفتش حد على التروسيكل منهم خالص، وفرملت علشان أحاول تفادي الحادث بس ملحقتش”.



إحالته للمحكمة

أحالت نيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية رجب عمران، لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنح المختصة؛ في واقعة قتل عامل بوزارة الزراعة وبائع أنابيب دهسًا وإصابة شاب آخر، إثر حادث تصادم وقع على طريق أوسيم.

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل اللاعب "رجب عمران" بكفالة 100 ألف جنيه بعد اتهامه بإصابة 3 أشخاص بعدما صدمهم بسيارته فى منطقة أوسيم



توفى اثنان من الـ 3 مصابين في حادث اصطدام سيارة اللاعب رجب عمران، بدراجة نارية يستقلونها، متأثرين بإصاباتهما، بينما ما زال الثالث يتلقى العلاج بالمستشفى بأوسيم



ولقي شخصان من المصابين مصرعهم وهم "عادل أحمد" و "سمارة رجب" داخل المستشفى.

شهد مركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، حادث تصادم سيارة اللاعب "رجب عمران" لاعب بنادي طلائع الجيش، بموتوسيكل يستقله 3 مواطنين، مما أسفر عن إصاباتهم بجروح وحالتهم الآن مستقرة

وأفادت التحقيقات الأولية، أن اللاعب كان يسير بسيارته الرانج روفر في إحدى شوارع أوسيم، وهناك كان تروسيكل يحمل انابيب، وإذ فجأة ظهر الموتوسيكل حاول تفاديه فاصطدم به

تسبب اللاعب رجب عمران بنادي شهير، فى إصابة 3 أشخاص بعدما صدمهم بسيارته أثناء استقلالهم موتوسيكل فى منطقة أوسيم



حالتهم مستقرة

وكشفت التحقيقات، أن حالة المصابين مستقرة حاليًا، إلا أن إصاباتهم تتفاوت بين الكسور والجروح البسيطة وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم

لاعب كرة يصطدم 3 اشخاص

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين في أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى يستقلها اللاعب رجب عمران ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج، وفر اللاعب هاربا.



حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أوسيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.