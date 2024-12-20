المرج يفوز على النصر للتصدير بالقسم الثالث

افتتحت اليوم الجمعة، مباريات الأسبوع الحادي عشر من المجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث نجح المرج بقيادة محمد شعراوي فى الفوز خارج الديار على فريق النصر للتصدير بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي المرج كلًا من اسلام حفني في الدقيقة 47 من الشوط الأول ومحمد خلف في الدقيقة 55 في الشوط الثاني، بينما سجل مروان سيد هدف النصر للتصدير في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع المرج إلى 14 نقطة ليصعد للمركز الرابع، بينما يتجمد رصيد النصر للتصدير عند 4 نقاط بالمركز السادس عشر.

وأدار المباراة تحكيميًا كريم قاسم من منطقة الجيزة وعاونه كلًا من حسام السيد ويوسف صالح.

بينما تستكمل باقي مباريات الأسبوع السبت.

اسكو - سبورتنج كاسل

الطيران - القومي

ليفيلز - رع

هليوبوليس - طوخ

القناطر الخيرية - المطرية

بهتيم - بطا

قليوب - قها

ويحصل مدينة نصر على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة بالقسم الثالث:

1- القناطر الخيرية 17 نقطة

2- قليوب 16 نقطة

3- ليفيلز 14 نقطة

4- المرج 14

5- رع 12 نقطة

6- مدينة نصر 12 نقطة

7- المطرية 11 نقطة

8- هليوبوليس 10 نقاط

9- الطيران 10 نقاط

10- طوخ 9 نقاط

11- قها 9 نقاط

12- بطا 8 نقاط

13- بهتيم 8 نقاط

14- اسكو 5 نقاط

15- سبورتنج كاسل 5 نقاط

16- النصر للتصدير 4 نقاط

17- القومي دون نقا