مواعيد صرف مرتبات أول 3 أشهر من 2025

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

يتساءل المواطنون عن مواعيد صرف مرتبات أول 3 أشهر من 2025 عن أشهر يناير وفبراير ومارس من العام المقبل وذلك مع قرب نهاية العام الحالي 2024.

مواعيد صرف مرتبات أول 3 أشهر من 2025

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة عن أول 3 أشهر يناير وفبراير ومارس 2025.

وأوضحت وزارة المالية، أنه تم تخصيص 6 أيام لصرف رواتب يناير، و4 أيام لصرف المتأخرات المستحقة.

أما لشهري فبراير ومارس، فقد تم تحديد 5 أيام لصرف المرتبات و3 أيام لصرف المتأخرات.

وأشار الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن صرف رواتب يناير سيبدأ في 22 يناير،بينما يتم صرف المتأخرات أيام 5، 6، 8، و9 من الشهر نفسه.

أما مرتبات فبراير فسيتم صرفها بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، 9، و10 من الشهر نفسه.

وبالنسبة لمرتبات مارس، ستُصرف اعتبارًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، و10 من الشهر نفسه.

وستتاح المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة بالنظام المالي الإلكتروني.

وأهابت وزارة المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المعلن.

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