البابا تواضروس يستقبل "الأم ماجي" بالمقر الباباوي

أقباط وكنائس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الجمعة، رائدة العمل المجتمعي السيدة ماجي جبران، وبرفقتها قيادات المؤسسات التي تخدم معها في عدة مجالات.

رحب بهم قداسة البابا وتعرف على كل واحد منهم، والمجال الذي يخدم فيه. وأثنى قداسته على الجهود التي يبذلونها في مجالات التعليم والتنمية والصحة، معربًا عن سعادته بلقائهم وتقديره الكبير والأدوار التي يقدمونها لخدمة المجتمع والإنسان المصري.
وألقى كلمة روحية تحدث فيها عن أهمية المحبة لافتًا إلى أنها:
- تسبق الخدمة.
- تسبق العطية.
- تسبق الفرحة.
مشيرًا إلى الآية: "لأَنَّ مَحَبَّةَ اللهِ قَدِ انْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِالرُّوحِ الْقُدُسِ الْمُعْطَى لَنَا" (رو ٥: ٥).

وتم عرض مقاطع فيديو للأنشطة والخدمات التي يقدمونها.

والسيدة "ماجي جبران" المعروفة باسم (ماما ماجي) هي أستاذة في مجال علوم الحاسب بالجامعة الأمريكية، لكنها تركت عملها الجامعى منذ عام ١٩٨٩ وتفرغت لخدمة الأطفال الفقراء والمهمشين وأسست وقتها أول جمعية وهي Stephan's children  الخيرية التى تهدف إلى تحسين أحوال الأطفال المعيشية والأسر التى تعيش في المناطق الأشد فقرًا فى قرى صعيد مصر وفي المناطق العشوائية في القاهرة، وانضم إليها بعض المتطوعين من رجال أعمال وشباب متخصصين، فأسست مدرستين في مناطق عشوائية إلى جانب عدد كبير من الحضانات وبيوت إيواء للأطفال، كما يقدمون خدمات صحية وتنموية.

البابا تواضروس الام ماجى المقر الباباوى

مواد متعلقة

الأنبا باخوم يشهد اللقاء الثالث من السلسلة الرابعة لاجتماعات الشباب وأبونا المطران

بطريرك الكاثوليك يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد

شجرة الكريسماس: الرمز التاريخي للفرح والأمل في عيد الميلاد

رموز الكريسماس ومعانيها: احتفالات تحمل رموزًا عميقة

الكنيسة تحتفل بتذكار استشهاد الشهيدة بربارة وصديقتها يوليانة

تذامنا مع ذكرها... تعرف على الانبا صموئيل المعترف وديره الأثري بمغاغة

سر الاعتراف والتوبة في الكنيسة القبطية: طريق المصالحة مع الله

الالحاد ليس وليدًا لهذا العصر..  كيف تتعامل الكنيسة مع  الملحدين؟

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر بايرن ميونخ اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الألماني

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الألماني

شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر مجانا.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج | الدوري الألماني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الألماني

يلا شوت بايرن ميونخ LIVE.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الألماني

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني

عاجل - إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري مع استمرار غلق "الغردقة"

بيكيه ينتقد نجم البرتغال.. ترك ضرر كبير في أذهان جمهور برشلونة