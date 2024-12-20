بيكيه ينتقد نجم البرتغال.. ترك ضرر كبير في أذهان جمهور برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث جيرارد بيكيه نجم منتخب إسبانيا ومانشستر يونايتد واحد قادة برشلونة السابقين عن نجم منتخب البرتغال وريال مدريد، والضرر الذي تركه في أذهان وقلوب جمهور برشلونة.

كان يلعب مع نادي برشلونة والمنتخب الإسباني. نشأ بيكيه في صفوف أندية الشباب التابعة لنادي برشلونة وفي 2004 انتقل إلى مانشستر يونايتد، وتمت إعارته في 2006 إلى ريال سرقسطة لسنة واحدة، قبل أن يعود في 2008 إلى برشلونة


حقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الابطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى. ولعب مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليًا بعد مونديال روسيا.

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بيكيه ينتقد لويس فيجو

قال جـيـرارد بـيـكـيـه [ لاعب برشلونة سابقا]: لويس فيغو يدرك الضرر الذي تسبب به لبرشلونة، وسيبقى عالقًا في الذاكرة إلى الأبد، في يومٍ ما، صرح بأنه لا يزال مرتبطًا ببرشلونة، وفي اليوم التالي ظهر مرتديًا قميص ريال مدريد وهو شيء مؤلم جدًا.


جاءت تصريحات المدافع الإسباني السابق جيرارد بيكيه لإثارة الجدل منذ اعتزاله، اثناء حلقته في برنامج "لا ريفويلتا" التي شهدت العديد من اللقطات المثيرة خاصة لجماهير برشلونة.

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بيكيه ينتقد نجم البرتغال.. ترك ضرر كبير في أذهان جمهور برشلونة