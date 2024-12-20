سيدات الأهلي يكتسحن بالم هيلز بـ11 هدفًا في الدوري الممتاز

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي سيدات أمام نظيرتهن بالم هليز وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري النسائي.

وتفوقت سيدات الأهلي بنتيجة 11-0 ليعودا من جديد لطريق الانتصارات بعد السقوط أمام مسار بثلاثية مقابل هدف.

أهداف مباراة الأهلي وبالم هيلز

لاعبة الأهلي شارتي روبن كانت صاحبة السوبر هاتريك في مباراة اليوم، بينما سجلت باقي الأهداف عن طريق ميا داردن وحبيبة عمر، ومنة طارق.

بينما أضافت لولو نصر الهدف الثامن للفريق، بالإضافة للاعبة أشرقت عادل وألكسندرا جورجيفتش والتي اختتموا حفل الأهداف.

وباتت المنافسة قوية وشرسة في الدوري بين الأهلي ومسار والذي يسعى كلا منهم من أجل التتويج باللقب بشكله الجديد.