سيدات الأهلي يكتسحن بالم هيلز بـ11 هدفًا في الدوري الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت أحداث مباراة  الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي سيدات أمام نظيرتهن بالم هليز وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري النسائي.

وتفوقت سيدات الأهلي بنتيجة 11-0 ليعودا من جديد لطريق الانتصارات بعد السقوط أمام مسار بثلاثية مقابل هدف.

أهداف مباراة الأهلي وبالم هيلز

لاعبة الأهلي شارتي روبن كانت صاحبة السوبر هاتريك في مباراة اليوم، بينما سجلت باقي الأهداف عن طريق ميا داردن وحبيبة عمر، ومنة طارق.

txt

علي معلول.. الأهلي يوضح أخر تطورت إصابة اللاعب وموعد العودة للمباريات

txt

غياب الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري الأبطال (التفاصيل الكاملة)

بينما أضافت لولو نصر الهدف الثامن  للفريق، بالإضافة للاعبة أشرقت  عادل وألكسندرا جورجيفتش والتي اختتموا حفل الأهداف.

وباتت المنافسة قوية وشرسة في الدوري بين الأهلي ومسار والذي يسعى كلا منهم من أجل التتويج باللقب بشكله الجديد.

أهداف مباراة الأهلي أهداف مباراة الاهلي سيدات الأهلي الدوري المصري الدوري الممتاز النادى الاهلى

مواد متعلقة

يد سيدات الزمالك تقلب الطاولة على الزهور في افتتاح دوري اليد

الزمالك يكتسح الجونة بسداسية في دوري الكرة النسائية

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر بايرن ميونخ اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الألماني

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الألماني

شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر مجانا.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج | الدوري الألماني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الألماني

يلا شوت بايرن ميونخ LIVE.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الألماني

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني

عاجل - إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري مع استمرار غلق "الغردقة"

بيكيه ينتقد نجم البرتغال.. ترك ضرر كبير في أذهان جمهور برشلونة