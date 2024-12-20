دون خسائر في الأرواح. انهيار سقف عقار من أربعة أدوار بالمنصورة

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سقوط سقف عقار
سقوط سقف عقار

سقط سقف الدور الأول علوي  لعقار من 4 أدوار، اليوم، بشارع مصطفى فوزي المتفرع من شارع الجلاء، بحي غرب مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، دون خسائر في الأرواح.

سقوط سقف عقار من 4 أدوار في المنصورة يسكنه 6 أسر 

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتنفيذية من رئاسة حي غرب المنصورة وتبين أن العقار الكائن بـ 9 شارع مصطفى فوزي المتفرع من ش الجلاء ملك محمد أحمد عمران سقط منه سقف الدور الأول علوي.

تحرير محضر بسقوط سقف عقار في المنصورة دون خسائر في الأرواح 

على الفور، تم تحرير محضر بين حي غرب المنصورة وقسم شرطة أول المنصورة  والحماية المدنية وتم الانتقال إلي موقع انهيار سقف عقار المنصورة.

وأكدت المعاينة أن العقار به 6 أسر من السكان، والعقار مكون من أرضي محلات وأربعة أدوار علوية.

 

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