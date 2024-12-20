عاجل - إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري مع استمرار غلق "الغردقة"

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ميناء شرم الشيخ البحري
ميناء شرم الشيخ البحري

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024 بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

واستمر غلق ميناء الغردقة البحري، وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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عاجل - إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري مع استمرار غلق "الغردقة"

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