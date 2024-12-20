عاجل - أنشطة رئيس مجلس الوزراء × أسبوع (تفاصيل)

تعددت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الحالي من 14 إلى 20 ديسمبر، وشملت افتتاح عدد من المشروعات الاستراتيجية والقومية ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز قدرة الدولة على توفير طاقة نظيفة ومستدامة لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية، بجانب عقد سيادته عدد من اللقاءات مع الشركاء الدوليين والإقليميين في مجالات الطيران والثروة المعدنية، علاوة على متابعة سيادته موقف عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والوقوف على آخر التطورات بها، في إطار حرص الحكومة على تحقيق الأهداف المنشودة منها، وتذليل العقبات أمام تنفيذها.

وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية في صحراء كوم أمبو، وقد بلغت قدرة المحطة 500 ميجاوات باستثمارات نصف مليار دولار على مساحة 10 آلاف م2، فيما أشار سيادته إلى أن تدشين المحطة يؤكد أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها، كما أن المحطة تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعي في كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة.

لقاء مع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وأمينها العام

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري أيضًا، لقاء مع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وأمينها العام خلال زيارتهما لمصر، وأكد أن استضافة مصر للمقر الإقليمي للمنظمة يعكس عمق ومتانة علاقات مصر مع المنظمة الأممية، كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين منظومة أمن وسلامة الطيران من خلال تطوير الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

كما عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة شمس الحكمة، فيما بلغت قيمة التعويضات التي تم صرفها حتى الآن 5.5 مليار جنيه ضمن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.

وشمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، عقد لقاء مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، حيث أكد أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والسعودية في قطاعي البترول والتعدين.

دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل

وإلى جانب ما سبق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، وأشار إلى حرص الدولة المصرية على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل في مختلف المجالات بما في ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية.

ووفقًا للتقرير، عقد رئيس مجلس الوزراء لقاء مع رئيس شركة فوربس جلوبال هولدنج والوفد المرافق له، لمتابعة مشاورات إنشاء برج فوربس بالعاصمة الإدارية الجديدة، معبرا عن ترحيبه بالتعاون مع فوربس العالمية لتنظيم مؤتمرها السنوي بالعاصمة الإدارية، والذي سيناقش أبرز التحديات الاقتصادية العالمية.

وتضمن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا، وفقًا للتقرير، لقائه مع المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك هيلثكير والوفد المرافق له، حيث استعرض مشروع تصنيع أجهزة السونار في مصر في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، وأكد سيادته استعداد الحكومة لمنح الشركة مختلف المزايا والحوافز لبحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية.

وأخيرًا، أشار التقرير إلى ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس القومي للسكان، حيث تم استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.