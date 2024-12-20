بسبب أولوية المرور..تفاصيل نشوب مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال في العجوزة

نشبت مشاجرة بين لاعب بالنادي الأهلي لكرة الماء ويدعى "مروان محمد" ورجلي أعمال بسبب خلاف على أولوية المرور، حيث تطورت إلى إشهار أحد رجلي الأعمال طبنجة في وجه اللاعب بمنطقة العجوزة

بسبب أولوية المرور

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين بأحد شوارع القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وتبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول مروان محمد، 24 سنة، مهندس، ولاعب بالنادي الأهلي لكرة الماء، وطرف ثان عمرو ع، صاحب مصنع، 40 سنة، بحوزته طبنجة مرخصة، وخالد س، صاحب مصنع، بسبب خلاف على أولوية المرور، مما تسبب في قيام أحد رجلي الأعمال بإشهار سلاحه "طبنجة مرخصة" في وجه اللاعب.

وعلى الفور ألقي القبض على الطرفين وتم اقتيادهما لقسم الشرطة