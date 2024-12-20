رمضان صبحي يتصدر غيابات بيراميدز أمام الإسماعيلي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن غيابات فريق الكرة والإصابات في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابات بيراميدز قبل مباراة الإسماعيلي

أوضح المنيري أن استبعاد رمضان صبحي جاء بسبب معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، ويتم تجهيزه حاليا للعودة قريبا.

وكشف المنيري عن أن استبعاد مهند لاشين من اللقاء بسبب معاناة لاعب الوسط من جزع في الركبة، ويخضع حاليا للتأهيل.

ويغيب كذلك محمود دونجا لاعب الوسط بسبب إصابة على مستوى الركبة، ويتم حاليا تقييم حالته الطبية لتحديد المرحلة المقبلة من برنامجه العلاجي.

ويغيب كذلك الثنائي يوسف أوباما وبلاتي توريه عن لقاء الإسماعيلي، رغم عودتهما من الإصابة حيث كان يعاني أوباما من رشح في الركبة، ويعاني بلاتي من مزق في الخلفية، وعاد الثنائي للتدريبات الجماعية، وجاء استبعادهما حتى اكتمال اللياقة البدنية.

يذكر أن الفريق يفتقد كذلك لجهود المدافع محمود مرعي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.