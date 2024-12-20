كنت فاكرها رسالة شكر.. مرتضي منصور يوضح رسالة نقابة المهن السينمائية

حوادث
بوابة الفجر

نشر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل الرسالة التي تلقاها من نقابة المهن السينمائية قائلًا: أرسل لي من يدعي مسعد فودة الذي انتهت مدته كنقيب للمهن السينمائية رئيس اتحاد الفنانين العرب خطابا في ظرف مغلق على منزلي توهمت قبل فتح الخطاب أن هذا الرجل محترم وأرسل لي خطاب شكر لتطوعي للدفاع عن المخرج عضو النقابة الاستاذ عمر زهران ولكني صدمت عند قراءة الخطاب الأستاذ النقيب أخطرني بإلغاء تفويض النقابة لي السابق بالدفاع عن هذا الرجل المظلوم دون أي مقابل والصادر في 2 ديسمبر 2024.

وذكر “مرتضي“: النقابة فوضت محامي للنقابة لم أسمع عن اسمه من قبل مع احترامي للزميل الفاضل بالحضور في مرحلة الاستئناف بدلا مني للدفاع عن الأستاذ عمر وتضمن خطاب هذا الجاهل منحني بعض الدروس المجانية في القانون وتناسي أني كنت أصغر رئيس محكمة ومؤلف أكبر موسوعة في القانون الجنائي وعضو في اللجنة التشريعة في البرلمان المصري من 24 عام.

واستكمل: ياخسارة البنت اللي شتمت وأهانت كل المصريين والمخرج جوز الست بدلا من أن يردوا علي جرائمهم التي سردتها بالمستندات في مؤتمري الصحفي واستكمالا لشرائهم كل النفوس الضعيفة الغي هذا التـافة التفويض الصادر لي والذي لم أطلبه تنفيذا لتعليمات من أدعت هي وزوجها أنهم فوق القانون واشتروا كل الذمم لا شعب مصر شعب محترم ولا يستطع أحد شراءه.

بعتذر يأستاذ عمر يامظلوم عن الحضور الكل باعك حتي نقابتك.

المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق نقابة المهن السينمائية مهن السينمائية

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