خاص| نجم الأهلي يطلب الرحيل في يناير.. وكولر يحسم موقفه خلال ساعات



يرغب عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب طلب من سامي قمصان المدرب العام للفريق إبلاغ رغبته في الرحيل عن الفريق خلال يناير المقبل على سبيل الإعارة، بسبب صعوبة حصوله على فرصة المشاركة في الموسم الحالي.



وأضاف المصدر، أن هناك اجتماع بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء ولجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب، في الساعات القادمة لحسم عدد من الملفات، وسيتم مناقشة موقف الساعي خلال الاجتماع، بعدما أبلغ سامي قمصان إدارة الكرة، برغبة اللاعب في الخروج خلال يناير القادم للإعارة.



وكان الساعي قد انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الإسماعيلي، ولم يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي منذ انضمامه، حتى كبديل لم يشارك إلا في مباراة واحدة قبيل نهايتها.



ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها بعد غد الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.