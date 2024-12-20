سوريا تفتتح مراكز تسوية لعناصر النظام السابق في دمشق

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا في بيان لها اليوم الجمعة عن افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام السوري السابق في محافظة دمشق.

وجاء في البيان الذي نشرته الإدارة على قناتها الرسمية في "تلغرام": "تعلن إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام البائد في محافظة دمشق".

ودعت الإدارة جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز بدمشق في شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة اعتبارا من يوم غد السبت 21 كانون الأول الجاري.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة.

وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا قد أعلنت عن افتتاح مراكز تسوية مماثلة لعناصر النظام السابق في عدة محافظات سورية بينها حمص وطرطوس واللاذقية لتسوية أوضاعهم مع الحكومة المؤقتة الجديدة.