سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

عاجل- سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك نهاية تعاملات الأسبوع

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سعر الدولار اليوم في البنوك

 يعتبر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري والمواطنين على حد سواء. تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المختلفة في القطاع المصرفي المصري، وتعكس هذه التغيرات تأثيرات السوق العالمية والمحلية. في هذا التقرير، نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك المصرية بختام تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

 في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.852 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.988 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.850 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.950 جنيه.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

 في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.890 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.980 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.880 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.980 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

 في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.880 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.980 جنيه.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

 في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.870 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.970 جنيه.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.870 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.970 جنيه.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

 في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.960 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.960 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

 في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.960 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

 في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.960 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.960 جنيه.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

 في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.850 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.950 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

 في المصرف المتحد، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.850 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.950 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

 في بنك البركة، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.850 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.950 جنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK): في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.850 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.950 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.830 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.930 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

 في ميد بنك، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.830 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.930 جنيه.

سعر الدولار في اتش اس بي سي (HSBC)

 في اتش اس بي سي (HSBC)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.290 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.800 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.838 جنيه.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

في بنك QNB الأهلي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.780 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.880 جنيه.

 

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