"بيتكوين" تواصل الهبوط وسط تكثيف عمليات البيع

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصلت عملة البيتكوين تراجعها الحاد خلال التعاملات المسائية اليوم (الجمعة)، متأثرة بحذر المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، إضافة إلى تلاشي التوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض شهية المضاربين في سوق العملات المشفرة.


 

وتراجعت البيتكوين إلى ما دون مستوى 93 ألف دولار في وقت سابق اليوم، قبل أن تعود للتداول فوق هذا المستوى وسط تقلبات حادة. وبحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بلغ سعر البيتكوين 96،809.61 دولار، بانخفاض يقارب 5% مقارنة بالسعر قبل 24 ساعة، حين كانت تتداول فوق 102 ألف دولار.


 

العملة المشفرة كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 108 آلاف دولار خلال هذا الأسبوع، لكنها تعرضت لعمليات بيع مكثفة منذ ذلك الحين. الأسواق تأثرت بشكل ملحوظ بتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة التي أشارت إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مما أحدث اضطرابات في أسواق الأسهم، والتي امتدت آثارها إلى سوق العملات المشفرة.


 

يُذكر أن البيتكوين تضاعفت قيمتها أكثر من مرتين هذا العام، مدفوعة بعوامل عدة، من بينها إطلاق صناديق التداول في البورصة، والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تعهد خلالها الرئيس السابق دونالد ترامب بسياسات داعمة للعملات المشفرة، مما ساهم في دفع العملة إلى مستويات قياسية.

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