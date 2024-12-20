بسبب أولوية المرور.. مشاجرة بين لاعب بالنادي الأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة

حوادث
بوابة الفجر

نشبت منذ قليل مشاجرة بين لاعب بالنادي الأهلي ورجلي أعمال بسبب أولوية المرور، والتي تطورت إلى إشهار أحد رجلي الأعمال طبنجة في وجه اللاعب.


البداية عندما تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بأحد شوارع القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

 

كشفت التحريات الأولية بنشوب مشاجرة بين كل من طرف أول مهندس، ولاعب بالنادي الأهلي، وطرف ثان صاحب مصنع، بحوزته طبنجة مرخصة، وصاحب مصنع، بسبب خلاف على أولوية المرور، مما تسبب في قيام أحد رجلي الأعمال بإشهار سلاحه "طبنجة مرخصة" في وجه اللاعب.

 

وعلى الفور ألقي القبض على الطرفين وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

أولوية المرور مشاجرة بين لاعب بالنادي الأهلي ورجلي أعمال مدير المباحث الجنائية مديرية أمن الجيزة

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