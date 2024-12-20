جيهان مسعود سكرتيرا عاماً وأحمد حبيب مساعدًا لمحافظة الإسكندرية

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة تغييرات واسعة لقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، بهدف تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وشملت الحركة تصعيد المهندسة جيهان مسعود، التي شغلت منصب سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، إلى منصب سكرتير عام المحافظة كما شملت تكليف اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق بالإسكندرية، بمنصب سكرتير عام مساعد بالمحافظة ضمن تصعيد 184 قيادة محلية على مستوى الجمهورية.

وأعربت القيادات الجديدة عن شكرهم لثقة القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية، مؤكدين التزامهم بالعمل على تحسين كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، وتطوير الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الوزارة لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، وتعزيز الكفاءة الإدارية بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.