عاجل- إلغاء توكيل مرتضى منصور للدفاع عن المخرج عمر زهران يشعل الجدل

عاجل- إلغاء توكيل مرتضى منصور للدفاع عن المخرج عمر زهران

أعلنت نقابة المهن السينمائية إلغاء توكيلها السابق للمستشار مرتضى منصور وفريقه للدفاع عن المخرج عمر زهران في قضيته المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، الفنانة التشكيلية وزوجة المخرج خالد يوسف. وجاء هذا القرار بعد صدور حكم أول درجة بحبس زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، مما أثار تساؤلات حول دوافع النقابة وتبعات القرار.

إلغاء توكيل مرتضى منصور للدفاع عن المخرج عمر زهران

في 2 ديسمبر 2024، أوكلت نقابة المهن السينمائية إلى المستشار مرتضى منصور وفريقه، المكون من أحمد وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح، مسؤولية الدفاع عن المخرج عمر زهران في مرحلته الأولى من التقاضي. ومع صدور حكم أول درجة في 17 ديسمبر 2024، قررت النقابة إلغاء التفويض ومنح المسؤولية إلى المستشار القانوني خالد فؤاد حافظ لتمثيلها في مرحلة الاستئناف المقررة بتاريخ 25 ديسمبر 2024.

خطاب النقابة

أكدت نقابة المهن السينمائية في خطابها أن دورها في القضية يستند إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 ولائحتها الداخلية التي تضمن المساواة بين جميع أعضائها وأوضحت النقابة أن دور التفويض السابق انتهى مع صدور حكم أول درجة، وأن الدفاع أمام محكمة الاستئناف يخضع لقوانين المحاماة والإجراءات الجنائية.

رد فعل مرتضى منصور

رد المستشار مرتضى منصور على قرار النقابة بلهجة حادة، مشيرًا إلى أن الخطاب جاء تنفيذًا لتوجيهات «من يعتقدون أنهم فوق القانون». وأعرب منصور عن خيبة أمله من النقابة التي وصفها بأنها خذلت المخرج عمر زهران، الذي تطوع للدفاع عنه دون مقابل. كما انتقد محتوى الخطاب ووصفه بأنه يحتوي على «دروس مجانية في القانون» وأشار إلى أن القرار يعكس تناقضًا في تعامل النقابة مع قضايا أعضائها.

إلغاء توكيل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران

عبّر المستشار مرتضى منصور عن اعتذاره عن الاستمرار في القضية، مؤكدًا أن الجميع «باع المتهم»، بما في ذلك نقابته.