حقيقة تأجير الأهرامات.. وزارة السياحة تنفي والشائعات تثير الجدل (التفاصيل كاملة)

حقيقة تأجير الأهرامات

في ظل انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار مقطع فيديو نشره صانع المحتوى الأمريكي الشهير "MrBeast" ضجة كبيرة حول إمكانية تأجير منطقة الأهرامات لتصوير فيديوهاته. مما دفع وزارة السياحة والآثار المصرية إلى إصدار بيان رسمي ينفي هذه الأخبار، ويقدم توضيحًا حول تفاصيل التصوير. في هذا التقرير، سنستعرض التفاصيل حول شائعة تأجير الأهرامات.

حقيقة تأجير الأهرامات

أثار فيديو "MrBeast" الجدل بعد أن أشار إلى أنه قام بتأجير منطقة الأهرامات لمدة 100 ساعة لاستكشافها وتصوير كافة أجزائها. إلا أن وزارة السياحة والآثار أصدرت بيانًا رسميًا بتاريخ 19 ديسمبر 2024، ينفي تمامًا صحة هذه الأخبار. وأكدت الوزارة أن ما تم هو مجرد منح "MrBeast" تصريحًا بالتصوير خارج أوقات العمل الرسمية، وأن المنطقة لم تُغلق على الإطلاق خلال فترة التصوير.

تفاصيل بيان وزارة السياحة والآثار

في ضوء ما تم تداوله، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن التصوير جاء في إطار سلسلة من الأفلام القصيرة التي تهدف إلى الترويج السياحي لمصر، وخاصة السياحة الثقافية. وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة قبل بدء التصوير، بما يضمن الحفاظ على المنطقة الأثرية.

تصريحات الدكتور زاهي حواس

علق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، على الأخبار المتداولة، موضحًا أنه التقى "MrBeast" وطلب منه توجيه رسالة للعالم تؤكد أن المصريين هم بناة الأهرامات. كما أشار حواس إلى أن المجلس الأعلى للآثار حصل على 20 مليون جنيه مقابل تصوير اليوتيوبر الأمريكي حلقة عن الأهرامات، وأن "MrBeast" لم يصرح أبدًا بموضوع التأجير.

الرد على الشائعات

أكدت وزارة السياحة والآثار أن الأهرامات لم تُغلق خلال فترة التصوير وأنه لم يتم تأجيرها بأي شكل من الأشكال. كما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي تفاصيل قد تساهم في إثارة البلبلة أو زعزعة الاستقرار العام.